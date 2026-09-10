Tomarza’da yeni eğitim yılı öncesi okullarda hazırlık denetimi

Tomarza'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki liseler ziyaret edilerek, okulların yeni eğitim dönemine hazırlık süreçleri yerinde incelendi.

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin ve Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ile birlikte ilçe merkezinde bulunan liseleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde okul yöneticilerinden, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alındı. Ziyaretlerde okulların fiziki durumları, eğitim ortamlarının yeni döneme hazırlanması, öğrencilerin güvenliğine yönelik alınan tedbirler ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Selim Eser; okul yöneticileriyle görüşerek yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve daha iyi eğitim ortamlarında öğrenim görmeleri için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Tomarza'da yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlaması amacıyla kurumlar arası koordinasyon ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı