Tomarza’da yeni eğitim - öğretim yılı başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde de 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı coşkuyla başladı.

İlçe genelindeki ilk, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarındaki yerlerini alarak ders başı yaptı. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okul bahçeleri yeniden öğrencilerin neşeli sesleriyle şenlenirken, öğretmen ve öğrenciler yeni döneme heyecanla başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı