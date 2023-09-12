Tokat'ta okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması konusu ele alındı. Toplantıda siber güvenlik, engelli dostu okul şartları, okul servis araçlarının denetimi gibi konular görüşüldü. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinde belirtilen okul önlerinde seyyar satıcıların uzaklaştırılması ve kamera-alarm sistemlerinin kurulması gibi hususlar da ele alındı.

Tokat'ta okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde Vali Hatipoğlu başkanlığında okulların güvenliği ve taşımalı eğitim konularında geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

Toplantıda, siber güvenlik konusunda koruyucu ve önleyici tedbirler, okul fiziki şartlarının engelli dostu hale getirilmesi, okul servis araçları ile okula gelen çocukların nöbetçi öğretmen ve idareciler tarafından iniş ve binişinde kontrol edilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca okul önlerinden seyyar satıcıların uzaklaştırılması, okul bina ve eklentilerinde kamera ve alarm sistemlerinin kurulması gibi Milli Eğitim Bakanlığının genelgesinde belirtilen hususlar da gündeme getirildi.

Vali Hatipoğlu, toplumun geleceğini şekillendiren çocuklar için daha iyi bir yarın inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile okul idarecileri, öğretmenler, emniyet ve jandarma personeli ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.