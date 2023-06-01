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Tokat'ta Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi Açıldı

Tokat'ta Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi Açıldı

Eğitim Haberleri

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinin ortak yıl sonu sergisi düzenlendi. Sergide öğrencilerin mozaik, kolaj, natürmort ve maske çalışmaları gibi eserleri ile teknoloji tasarım dersinde yaptıkları tüm çalışmalar yer aldı.

Tokat'ta görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisi açıldı.

Gaziosmanpaşa Ortaokulu Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinin ortak yıl sonu sergisi düzenlendi.

Sergide 5, 6, 7 ve 8. sınıfların görsel sanatlar dersinde yaptıkları mozaik, kolaj, natürmort ve maske çalışmaları gibi eserler yer aldı.

Teknoloji tasarım dersinde ise 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları tüm çalışmalar sergilendi.

Sergide mimari tasarım örnekleri, 3 boyutlu çizgi çalışmaları, insanların hayatını kolaylaştıracak özgün ürün tasarımları gibi birçok projeye yer verildi.

Kaynak: AA / Eğitim

Gaziosmanpaşa Tokat Eğitim Haberler

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