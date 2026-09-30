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TOGÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik öğrencileri, Rektör Yılmaz'ı ziyaret etti

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TOGÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik öğrencileri, Rektör Yılmaz'ı ziyaret etti
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TOGÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ve akademisyenleri, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette Yılmaz’a hafta çalışmaları anlatıldı; Yılmaz, eğitimin afet müdahalesi için önemini vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ve akademisyenleri, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, hafta kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Yılmaz'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, sivil savunma ve itfaiyeciliğin insan hayatına doğrudan dokunan, büyük sorumluluk ve özveri gerektiren bir alan olduğunu belirtti. Öğrencilerin aldığı eğitimin afet ve acil durumlara müdahale açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin ve akademisyenlerin Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı. Ziyaret, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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