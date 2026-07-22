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TOGÜ Hastanesi'nde altyapı yatırımları hızla tamamlanıyor

TOGÜ Hastanesi'nde altyapı yatırımları hızla tamamlanıyor
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, hastanede yapımı süren su deposu ve otoparkın sağlık hizmetlerini ve park kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite hastanesinde yapımı süren su deposu ve otoparkın sağlık hizmetleri ile otopark kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite hastanesinde yapımı devam eden su deposu ve otopark inşaatında incelemelerde bulundu. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlhan Çeltek'ten çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Rektör Yılmaz, yürütülen projelerin hastanenin fiziki altyapısını güçlendireceğini ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Hastanenin artan ihtiyaçları doğrultusunda yatırımların planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerlediğini belirten Rektör Yılmaz, özellikle otoparkın hizmete girmesiyle birlikte hasta, hasta yakınları ve çalışanların yaşadığı park sorununa önemli ölçüde çözüm sağlanacağını söyledi. Su deposunun da hastanenin su ihtiyacının daha güvenli ve kesintisiz şekilde karşılanmasına katkı sunacağını vurgulayan Rektör Yılmaz, "Üniversite hastanemizin fiziki altyapısını daha güçlü hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yapımı devam eden otopark ve su deposu inşaatlarını en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Bu yatırımlar hem sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği hem de vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti açısından büyük önem taşıyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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