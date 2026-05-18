Gelenekten geleceğe aile kurumu TOGÜ'de konuşuldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, aile kurumunu korumak ve güçlendirmek amacıyla 'Aile Okulu' projesini başlattı. Lansmanda aile içi iletişim, değer aktarımı ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirilen "Aile okulu" projesinin lansman programı, TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı programda aile kurumunun toplumdaki yeri ve önemi farklı yönleriyle ele alındı. İlk olarak Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Acungil katılımcılara hitap ederek Aile Okulu projesinin amaçları hakkında bilgi verdi. Acungil, güçlü toplum yapısının temelinin güçlü ailelerden geçtiğini vurgulayarak projenin aile içi iletişim, değer aktarımı ve toplumsal dayanışmayı desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Daha sonra konuşan TOGÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise aile kurumunun bireyin ilk eğitim aldığı ve temel değerlerini kazandığı yapı olduğuna dikkat çekti. Üniversitelerin yalnızca akademik eğitim veren kurumlar olmadığını belirten Rektör Yılmaz, toplumsal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine dokunmayı hedeflediklerini ifade etti. Aile yapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların önemine değinen Yılmaz, Aile Okulu projesinin bu noktada önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu söyledi.

Proje kapsamında İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pak, 'Gelenekten geleceğe aile kurumu' başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Pak konuşmasında aile kavramının tarihi süreç içerisindeki dönüşümüne değinerek geleneksel değerlerin günümüz toplum yapısındaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen söyleşinin ardından Prof. Dr. Süleyman Pak'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
