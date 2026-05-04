TOGÜ'de iklim krizine dikkat çekildi

Tokat'ta üniversite öğrencileri, iklim krizine dikkat çeken anlamlı bir panelde bir araya geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Zile Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'İklim Değişiyor: İlk Kim Değişecek' başlıklı panelde; iklim krizi, sürdürülebilirlik ve bireysel sorumluluk konuları ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli mesajlar verildi. Panele konuşmacı olarak katılan yapımcı ve iklim gazetecisi Yasemin Mıstıkoğlu, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. İklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal boyutları olan küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Mıstıkoğlu, bireysel farkındalık ve günlük yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı. Söyleşi sırasında öğrencilerle interaktif bir iletişim kuran Mıstıkoğlu, sürdürülebilir bir gelecek için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Samimi anlatımıyla dikkat çeken Mıstıkoğlu'nun değerlendirmeleri, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Panel, Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur ile moderatörlüğünü Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Hande Bayrak Işık'ın üstlendiği oturumlarla devam etti. Program kapsamında ayrıca "Sıfır Atık ve Çevre" temalı kısa film yarışmasının sonuçları açıklanırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinliğin sonunda ise Yasemin Mıstıkoğlu'nun talebi doğrultusunda plaket ve çiçek yerine kampüs alanında ağaç dikimi gerçekleştirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
