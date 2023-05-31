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Tire'de öğrenciler, süt kooperatifini ziyaret etti

Tire'de öğrenciler, süt kooperatifini ziyaret etti

Eğitim Haberleri

Ödemiş Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Tire Süt Kooperatifini ziyaret etti. İl Mili Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'TÜBİTAK Bilimi Yaşıyorum Projesi' kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler, kooperatife ait tesiste, süt üretim süreci hakkındaki sunuma katıldılar. Sunumun ardından öğrenciler, tesisi gezerek sütün işlenme aşamaları hakkında bilgi aldı.

Ödemiş Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Tire Süt Kooperatifini ziyaret etti.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "TÜBİTAK Bilimi Yaşıyorum Projesi" kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler, kooperatife ait tesiste, süt üretim süreci hakkındaki sunuma katıldılar.

Sunumun ardından öğrenciler, tesisi gezerek sütün işlenme aşamaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Eğitim

Ovakent Eğitim Haberler

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