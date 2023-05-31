Tire'de öğrenciler, süt kooperatifini ziyaret etti
Eğitim Haberleri
Ödemiş Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Tire Süt Kooperatifini ziyaret etti. İl Mili Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'TÜBİTAK Bilimi Yaşıyorum Projesi' kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler, kooperatife ait tesiste, süt üretim süreci hakkındaki sunuma katıldılar. Sunumun ardından öğrenciler, tesisi gezerek sütün işlenme aşamaları hakkında bilgi aldı.
Ödemiş Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Tire Süt Kooperatifini ziyaret etti.
İl Mili Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "TÜBİTAK Bilimi Yaşıyorum Projesi" kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler, kooperatife ait tesiste, süt üretim süreci hakkındaki sunuma katıldılar.
Sunumun ardından öğrenciler, tesisi gezerek sütün işlenme aşamaları hakkında bilgi aldı.