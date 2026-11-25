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İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Kamu Yönetiminde İnsan Hakları ve İnsan Onurunu Korunmasına İlişkin Tecrübe Paylaşımı" konulu açılış dersi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Eski Malatya Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Şahin, kurumun yapısı, görevleri ve uluslararası bağlantılarının yanı sıra hukuk ve adalet anlayışı hakkında bilgiler vererek akademisyen ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Açılış dersine; Malatya Bölge Adliyesi Başkanı Hasan Aslan, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Habibullah Keser, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Türker Türkoğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Ulaş Sezer, Baro Başkanı Gökhan Ulu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır, dekan yardımcıları, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Vasip Şahin, hukuk eğitiminin toplumsal hayattaki önemine değindi. Hukuk fakültesi öğrencilerini tercihleri dolayısıyla tebrik eden Şahin, öğrencilerin ilerleyen yıllarda ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığını ifade etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kuruluş süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Şahin, kurumun hak arama kurumları ile iş birliği içerisinde çalıştığını aktardı. Ardından TİHEK'in diğer kurumlardan ayrılan yönlerine dikkat çeken Şahin, kurumun hem kamu hem de özel sektörde meydana gelen ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine ilişkin başvuruları incelediğini belirtti.

TİHEK'in ayrımcılık yasağı kapsamında inceleme ve değerlendirme yaptığını anlatan Şahin, ayrıca tespit edilen ihlaller karşısında idari para cezası uygulama yetkilerinin bulunduğunu kaydetti.

Kaymakamlık, Düzce, Malatya, İstanbul ve Ankara valiliklerini kapsayan 40 yıllık idarecilik görevinin ardından TİHEK'te görev yaptığını hatırlatan Şahin, fakültede bir insan hakları öğrenci kulübü kurulmasını tavsiyesinde bulundu.

Açılış dersinin sonunda akademisyenler ve öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan TİHEK Başkanı Vasip Şahin'e program kapsamında hediye takdiminde bulunuldu. Karşılıklı hediye takdiminin ardından katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı