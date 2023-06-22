Terme HEM'de Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Terme Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, kursiyer öğrencilerin başarılı çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Sergiye Kaymakam Metin Maytalman ve Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan da katıldı.

Terme Halk Eğitimi Merkezince (HEM) eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Terme HEM salonunda düzenlenen program, kursiyer öğrencileri tarafından işaret diliyle de aktarıldı.

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından kurslarda başarılı olarak sertifika almaya hak kazananlara belgeleri Kaymakam Metin Maytalman ve Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan tarafından verildi.

Ardından Terme Hanımlar Lokali'nde kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünlerin bulunduğu serginin açılış kurdelesi Kaymakam Maytalman ve Şahan tarafından kesildi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Maytalman, kursiyerlerin halk eğitimi kurslarında vakitlerini verimli değerlendirdiklerini ve yöresel sanatları da yaşattıklarını söyledi.

Maytalman, "Birbirinden kıymetli el emeği göz nuru eserlerin sergisinin açılışını yaptık. Her birinde büyük emek ve çaba var. Bundan dolayı tüm eğitimcilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ederim." dedi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eren Dede, Terme HEM Müdür Yardımcısı Eşref Tahir Mazlum, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler katıldı.