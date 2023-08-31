Teoman İzmit Belediyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne aldı

İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Teoman , İzmitlilerin bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Konserde gençlere seslenen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu topraklarda özgürce yaşadığımız her gün, 30 Ağustos Zaferi'nin meyvesidir. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!" dedi.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının kapanışını ünlü şarkıcı Teoman'ın konseriyle yaptı. İzmitlilere unutulmaz bir bayram yaşatan Teoman, İzmitlilerden büyük alkış aldı. Başkan Hürriyet, ünlü sanatçıya Kocaelispor forması, pişmaniye ve İzmit Gazozu takdim etti.

Gençlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayan bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"NE MUTLU BİZLERE"

"Özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inançtır, iradedir, kararlılıktır ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda en önemli mihenk taşıdır 30 Ağustos. 'Tek başıma kalsam da bir elime mavzerimi bir elime bayrağımı alır tek kurşunum kalana kadar vatanımı savunurum' diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e inanan, boyunduruk altında yaşamaktansa onuruyla ölmeyi yeğleyenlerin, genç – yaşlı demeden erkeğiyle kadınıyla bu ülkenin bağımsızlığı için çarpışanların, savaşanların zafere erdiği, mücadelelerin boşa gitmediği 30 Ağustos Zafer Bayramımız bugün.

"SİZ BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ"

Türk Milletinin bağımsızlık ateşinin yandığı, özgürlüğümüzün mührü, bir çift mavi gözün önderliğinde yılmaz bir milletin zaferle tanıştığı 30 Ağustos 1922'de 'Ya İstiklal ya Ölüm' diye haykırdıysak 30 Ağustos 2023'te yine aynı kararlılıkla 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyoruz. Mustafa Kemaller ölmez. Sizler onun bu ülkede emanetlerisiniz. Sizler her zaman onun ışığını en üst seviyede tutacak ve asla söndürmeyeceksiniz. O ışığın devrimlerine, mücadelesine, düşüncelerine, görüşlerine her zaman sahip çıkacak bizim geleceğimizsiniz.

"HEP BİRLİKTE NİCE BAYRAMLARA"

Gençler, sizleri gerçekten çok seviyoruz. Sizler benim aynı zamanda tatlı tatlı ponçiğimsiniz. Aynı zamanda güzel de bir festivalden çıktık. Bu kentin en tatlı festivali Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali. Pişmaniye bizim en önemli ürünümüz. 3 gün çok güzel bir festival yaptık. Şimdi de milli bayram coşkumuzu 30 Ağustos Zaferimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu topraklarda özgürce yaşadığımız her gün 30 Ağustos Zaferinin meyvesi. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın zaferler, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara."