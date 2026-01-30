Haberler

Teneffüste çalan müzik izleyenlerin yüzünü gülümsetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir okulda teneffüs zili yerine İbrahim Tatlıses'in "Delilo" parçasının çalınması renkli anlara sahne oldu. Öğrencilerin şarkıyı hep bir ağızdan söyleyerek keyifli anlar yaşadığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa'da yer alan bir okulda teneffüs müziği olarak çalan şarkı dikkatleri çekti.

HEP BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Okulda, İbrahim Tatlıses'in "Delilo" isimli parçasının çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okul bahçesindeki öğrencilerin "Delilo"yu hep birlikte söylediği, müzik eşliğinde eğlendiği anlar yer aldı. Oluşan neşeli atmosfer izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

KIS SÜREDE YAYILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve olumlu yorumlar aldı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
