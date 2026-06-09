LGS öncesi tekirdağ'da koordinasyon toplantısı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın il genelinde sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Atilla ile Tekirdağ'ın 11 ilçesinde görev yapan şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, LGS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmaları detaylı şekilde ele alınırken, sınav günü uygulanacak iş ve işlemler, sınav güvenliğine yönelik tedbirler, öğrenciler ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. Ayrıca sınav merkezlerinde alınacak önlemler, görevlendirmeler, ulaşım ve iletişim süreçleri gibi başlıklar üzerinde durularak il genelindeki hazırlıkların son durumu gözden geçirildi.

İl genelinde sınavın sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ilçelerden gelen bilgiler doğrultusunda gerekli planlamalar yeniden ele alındı. Öğrencilerin sınav sürecini herhangi bir aksaklık yaşamadan tamamlayabilmeleri için tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, öğrencilerin uzun süredir büyük bir emek ve özveriyle sınava hazırlandığını belirterek, bu emeğin karşılığını alabilecekleri huzurlu ve güvenli bir sınav ortamının sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti. Yeniyol, sınav sürecinde görev alacak tüm personelin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak görevli personele başarılar diledi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS'nin il genelinde planlanan takvim doğrultusunda güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı