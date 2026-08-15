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Erzincan'da 6. Sınıf Öğrencisi Reyyan Tanyeli Hayatını Kaybetti

Erzincan'da 6. Sınıf Öğrencisi Reyyan Tanyeli Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Reyyan Tanyeli, beyninde oluşan tümör nedeniyle yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü İstanbul'da yaşam mücadelesini kaybetti. Tanyeli'nin vefatı ailesi, yakınları ve eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Erzincan'da Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Reyyan Tanyeli, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Beyninde oluşan tümör nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören Tanyeli, yaşam mücadelesini kaybetti.

Tanyeli'nin vefat haberi, ailesi, yakınları ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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