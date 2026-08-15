Erzincan'da 6. Sınıf Öğrencisi Reyyan Tanyeli Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Reyyan Tanyeli, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Beyninde oluşan tümör nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören Tanyeli, yaşam mücadelesini kaybetti.

Tanyeli'nin vefat haberi, ailesi, yakınları ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı