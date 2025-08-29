TED Üniversitesi YKS Sonuçlarıyla Yüzde 95,6 Doluluk Oranı Elde Etti

TED Üniversitesi YKS Sonuçlarıyla Yüzde 95,6 Doluluk Oranı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TED Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından, lisans programlarının doluluk oranının yüzde 95,6 olduğunu açıkladı. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, bu başarıyı öğrencilerin ve ailelerinin üniversiteye duyduğu güvenin bir göstergesi olarak nitelendirdi.

TED Üniversitesi (TEDÜ) açıklanan YKS sonuçlarının ardından doluluk oranlarının yüzde 95,6 olduğunu duyurdu. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Lisans programlarımızın neredeyse tamamının dolması, öğrencilerimizin ve ailelerinin TEDÜ'ye duyduğu güvenin en somut göstergesidir" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih yapan adayların yüzde 55,57'sini oluşturan 785 bin 186 öğrenci bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanlarının yüzde 99'u dolarken, vakıf üniversitelerinde bu oran yüzde 75,8 oldu.

'BU BAŞARI, ÖĞRENCİLERİMİZİN VE AİLELERİNİN BİZE DUYDUĞU GÜVENİN KANITIDIR'

Sonuçlara göre yüzde 95,6 doluluk oranı elde ettiklerini söyleyen TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu şunları söyledi:

"Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Lisans programlarımızın neredeyse tamamının dolması, öğrencilerimizin ve ailelerinin TEDÜ'ye duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Bu başarı yalnızca akademik kalitemizi değil, aynı zamanda sunduğumuz yenilikçi eğitim ortamı ve sosyal olanakların gücünü de ortaya koymaktadır."

'ÖĞRENCİLERİMİZİN POTANSİYELLERİNİ AÇIĞA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda genel sıralamada 10'uncu, vakıf üniversiteleri arasında ise 2'nci olduklarını belirten Prof. Sabuncuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve öğrencilerimize sunduğumuz yenilikçi eğitim sistemi, bu rekor doluluk oranının ardındaki en büyük güçtür. Bu yıl başarı sıralamalarında yüzde 10'luk bir artış sağladık. Uluslararası standartlara uyumlu, amaca odaklı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, küresel ölçekte lider mezunlar olarak yetiştiriyoruz. Bütünsel eğitim yaklaşımımızla her öğrencimizin potansiyelini gerçekleştirmesinin önünü açmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım

İtirafçı Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşmazsan...
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Öcalan, üç kilit kavrama vurgu yaptı

Komisyon sonrası ilk ziyaret! Öcalan'ın 3 kilit konuda uyarısı var
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.