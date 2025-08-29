TED Üniversitesi YKS Sonuçlarıyla Yüzde 95,6 Doluluk Oranı Elde Etti

TED Üniversitesi (TEDÜ) açıklanan YKS sonuçlarının ardından doluluk oranlarının yüzde 95,6 olduğunu duyurdu. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Lisans programlarımızın neredeyse tamamının dolması, öğrencilerimizin ve ailelerinin TEDÜ'ye duyduğu güvenin en somut göstergesidir" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih yapan adayların yüzde 55,57'sini oluşturan 785 bin 186 öğrenci bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanlarının yüzde 99'u dolarken, vakıf üniversitelerinde bu oran yüzde 75,8 oldu.

'BU BAŞARI, ÖĞRENCİLERİMİZİN VE AİLELERİNİN BİZE DUYDUĞU GÜVENİN KANITIDIR'

Sonuçlara göre yüzde 95,6 doluluk oranı elde ettiklerini söyleyen TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu şunları söyledi:

"Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Lisans programlarımızın neredeyse tamamının dolması, öğrencilerimizin ve ailelerinin TEDÜ'ye duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Bu başarı yalnızca akademik kalitemizi değil, aynı zamanda sunduğumuz yenilikçi eğitim ortamı ve sosyal olanakların gücünü de ortaya koymaktadır."

'ÖĞRENCİLERİMİZİN POTANSİYELLERİNİ AÇIĞA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda genel sıralamada 10'uncu, vakıf üniversiteleri arasında ise 2'nci olduklarını belirten Prof. Sabuncuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve öğrencilerimize sunduğumuz yenilikçi eğitim sistemi, bu rekor doluluk oranının ardındaki en büyük güçtür. Bu yıl başarı sıralamalarında yüzde 10'luk bir artış sağladık. Uluslararası standartlara uyumlu, amaca odaklı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, küresel ölçekte lider mezunlar olarak yetiştiriyoruz. Bütünsel eğitim yaklaşımımızla her öğrencimizin potansiyelini gerçekleştirmesinin önünü açmayı sürdüreceğiz."