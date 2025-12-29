TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmen Yetiştirmede Teknoloji ile Yenilikçi Yaklaşım Başlattı

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, öğretmen yetiştirmede teknoloji ile desteklenen insanı merkeze alan 'Öğrenme Mühendisliği' yaklaşımıyla yeni bir dönüşüm başlattı. Fakültenin geliştirdiği Teacher+ modeli, öğretmenliği yalnızca sınıf içi bir rol olarak değil; teknoloji tasarımı, veri analitiği ve dijital liderliği kapsayan çok boyutlu bir meslek olarak tanımlıyor.

TEDÜ'de öğretmen adayları yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), öğrenme analitiği ve dijital eğitim tasarımı alanlarında uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Model, öğretmeni bilgi aktarıcısından çıkarıp, öğrenme süreçlerini tasarlayan ve yöneten bir uzman haline getiriyor.

'TEKNOLOJİ, ÖĞRENME MÜHENDİSLİĞİNİN KALDIRACIDIR'

Geleceğin öğretmenlerinin değişen rolüne dikkat çeken TEDÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, "Teknoloji bizim için bir aksesuar değil; öğrenme mühendisliğinin kaldıracıdır. Öğretmen adaylarımız teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, yöneten ve dönüştüren uzmanlar olarak yetişiyor" dedi.

Prof. Dr. Çağıltay, "Bugün öğretmen yetiştiriyorsanız, aynı zamanda veri bilimi, XR teknolojileri, kullanıcı deneyimi ve yapay zeka odaklı tasarımlar üretmek zorundasınız. TEDÜ'de öğrencilerimiz VR sınıflarında ders veriyor, simulasyonlarla içerikler geliştiriyor, öğrenme analitiği projeleri yapıyor" diye konuştu.

'ÖĞRETMENİN YENİ ROLÜ: TASARIMCI, ANALİST, LİDER'

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, TEDÜ'de öğretmen adaylarının teknolojiyle iç içe, uygulamaya dayalı bir eğitim aldığını belirterek, "Öğrencilerimiz gerçek veri setleriyle öğrenme davranışlarını inceliyor, göz izleme teknolojileriyle kullanıcı deneyimi analizleri yapıyor. 3D yazıcılarla kendi öğrenme materyallerini üretiyor, yapay zeka destekli ölçme-değerlendirme araçları geliştiriyor. Böylece öğretmen yalnızca sınıfta ders anlatan biri olmaktan çıkıyor; dijital öğrenme ortamlarını kuran, yöneten ve sürekli geliştiren bir profesyonel haline geliyor" dedi.

SINIFIN ÖTESİNDE KARİYER

Teacher+ yaklaşımının mezunlara yalnızca okullarda değil, çok farklı sektörlerde de yeni kapılar açtığına dikkat çeken Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, TEDÜ mezunlarının eğitim teknolojisi şirketlerinde, uluslararası kuruluşlarda, kurumsal akademilerde ve Ar-Ge merkezlerinde görev aldığını ifade etti. Modelin ilk duyurusunun kamuoyunda önemli bir karşılık bulduğunu hatırlatan Çağıltay, bu vizyonun bugün fakülte içinde somut uygulamalara dönüştüğünü ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmen artık sadece sınıfta değil; dijital eğitim alanlarında ve uluslararası projelerde söz sahibi bir liderdir."