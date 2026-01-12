TED Ankara Koleji Öğrencileri Uluslararası Kodlama ve STEM Olimpiyatları'nda Dünya'da İlk 10'a Girdi

TED Ankara Koleji Özel Lisesi'nde öğrenim gören dört lise öğrencisi, Uluslararası Kodlama ve STEM Olimpiyatları'nda dünyada ilk 10'a girdi.

25 Ekim-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası STEM ve Coding Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda, farklı kategorilerde derece elde eden öğrenciler Türkiye'yi başarıyla temsil etti. STEM Olimpiyatları Fen Bilimleri dalında yarışan 9'uncu sınıf öğrencisi Ece Gürlevik, dünya 5'incisi oldu. Coding AI Prompt Lab dalında 9'uncu sınıf öğrencisi Mahir Aras Köse dünya 3'üncülüğünü elde ederken, Arena Battles by CodeCombat dalında 10'uncu sınıf öğrencilerinden Kaan Macit dünya 4'üncüsü, Kaan Kemal Onganlar ise dünya 6'ncısı olmayı başardı.

Öğrenciler elde ettikleri başarı hakkında şunları söyledi:

"Akademik düzeyde elde ettiğimiz dünya dereceleri bizleri oldukça gururlandırdı. Hem ülkemizi hem de okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. İlerleyen dönemde daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Bu başarıların elde edilmesindeki katkılarından ötürü gerek ailelerimize gerekse öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ederiz."