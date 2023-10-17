TDV Çıldır Şubesi Üniversite Öğrencilerine Burs Yardımı Yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır Şubesi üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus eğitim yardımında bulundu.

Çıldır İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada "İlçemiz nüfusuna kayıtlı olup Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans programlarında okuyan ve burs yardımı için müftülüğe müracaat eden üniversite öğrencilerine burs yardımı yapıldı.

TDV Çıldır Şubesi tarafından Ramazan ayında vatandaşların ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere verilmek üzere Müftülüğe emanet edilen zekat ve fitre paralarından İlçe merkez ve köylerinde ikamet edip farklı il ve ilçelerde üniversite okuyan 30 Ön Lisans, 51 Lisans, 11 İlahiyat Fakültesi, 1 Tıp Fakültesi ve 4 Yüksek Lisans öğrencisi olmak üzere toplam 97 öğrencimize 60 bin 850 TL burs yardımı yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe Müftüsü ve TDV Çıldır Şube Başkanı Abdullah Doğan "Geleceğimizin teminatı ve güzel günlerimizin mimarı olacak gençlerimiz ailelerinden uzakta ve ekonomik zorluklar içerisinde eğitim hayatlarını sürdürüyorlar. Bizler de onlara imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmayı yapabileceğimiz en anlamlı işlerden biri olarak gördüğümüz için Çıldır halkının bizlere emanet ettiği bu yardımları yine Çıldırlı üniversite öğrencilerine ulaştırma konusunda aracılık yaptık. Keşke imkanımız olsa bursu bir defalık değil de sürekli olarak yapabilseydik. Bu vesile ile öğrencilerimize başarılar diliyor, bu çorbada tuzu olan Çıldırlı bütün hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Burs yardımı yapılan öğrenci ve aileleri duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.ye değerdi. - ARDAHAN