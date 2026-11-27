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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Subaşı Robotics takımı, okul bünyesinde bulunan atık ve kullanılmayan malzemeleri geri dönüştürerek kendi robotik yarışma sahalarını inşa etti.

FIRST Tech Challenge (FTC) robot yarışmasına hazırlanan öğrenciler, çalışma sahasını dışarıdan temin etmek yerine okullarında atık durumda bulunan malzemeleri değerlendirme kararı aldı. Sıfır atık projesi kapsamında atık boru ve poşetleri işleyen ekip üyeleri, yarışma standartlarına uygun bir platform ve 1,66 metre yüksekliğinde pota oluşturdu.

Takım üyelerinden Şehit Polis Köksal Kaşaltı Ortaokulu öğrencisi Ömer Çetinkaya, katıldıkları yarışmanın yalnızca robotik mücadelesinden ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerini de kapsadığını belirtti. Köy okullarına giderek robotlarını tanıttıklarını, Arduino projeleri ve çeşitli deneyler yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, "Bu çalışmaları yürütürken sıfır atık projemizi de hayata geçirdik. Atık poşetler ve atık borularla hem pota hem de bir yarışma sahası yaptık. Yarışmanın bu seneki amacı 'polen' adı verilen topları 1,66 metre yüksekliğindeki potaya atabilmek. Robotumuzu kumanda ile kontrol ederek bu atışları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Şehit Polis Köksal Kaşaltı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Efe Bera Sönmez ise tasarladıkları robotun teknik özelliklerini anlattı. Sönmez, "Robotumuzun ön kısmında topları içine alan 'intake' bölümü bulunuyor. Servo motorla çalışan değirmen sistemi topu, DC motorla çalışan atış mekanizmasına itiyor ve buradan potaya gönderiyoruz. Şasemizde ise ikisi dönüş, dördü sürüş için kullanılan toplam 6 tekerlek yer alıyor" diye konuştu.

Subaşı Robotics genç mentörü lise öğrencisi Kerem Adin de yarışmada değerlendirmenin yalnızca teknik başarıya göre yapılmadığını vurgulayarak, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti. Takım üyeleri, çalışmalarını "Kodumuz sağlam, hedefimiz zirve" sloganıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı