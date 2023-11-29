Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi ve hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliğiyle yapımı süren Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. İçerisinde 4 okulun yer aldığı kampüste anaokulu ve ilkokul bitme noktasına gelirken, ortaokul ile lisenin inşaatı hızla yükseliyor.

Talas Belediyesi ve Av. Mehmet Altun işbirliğiyle yapılan Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü'nde incelemeler yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi ve hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliğiyle yapımı süren Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. İçerisinde 4 okulun yer aldığı kampüste anaokulu ve ilkokul bitme noktasına gelirken, ortaokul ile lisenin inşaatı hızla yükseliyor.

Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü içerisinde yapımı devam eden Türkan-Av. Mehmet Altun okul inşaatlarını inceledi. Burada belediye ve firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Yalçın, çalışanlarla da selamlaşarak işlerinde kolaylıklar diledi.

Talas Belediyesinin hayırsever desteğiyle eğitime büyük katkısı olan dört okul binasından ikisi tamamlanma aşamasına geldi. Bunlardan bin 150 metrekare kapalı alana sahip 7 derslikli anaokulu binasının yüzde 90'ı tamamlanırken, 4 bin 500 metrekare kapalı alana yapılan 24 derslikli ilkokul binasında sadece iç düzenleme içi kaldı.

Kampüs içerisindeki diğer iki okul olan ortaokul ve lise binaları da temelinin atılmasından sonra hızla yükselişe geçti. - KAYSERİ