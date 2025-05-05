Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu Haliç'te Yapıldı

İYİ Bir Eğitim Platformu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nun üçüncüsü 'Eğitimde Dönüşüm; Geçmişin Mirası, Geleceğin İhtiyaçları' teması ile, Haliç Kongre Merkezinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Eğitimde sürdürülebilirlik konusunun ele alındığı sempozyumda, güncel trendler, uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Toplamda 6 ülkeden ve 47 şehirden 3 bine yakın katılımcının yer aldığı etkinliğe ev sahipliği yapan İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu ve TÖDER Başkan Yardımcısı Ümit Kalko, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eğitimle yatıyor, eğitimle kalkıyoruz. Daha iyi bir eğitim nasıl sunulabilir diye sürekli araştırıyoruz. Bu amaçla İyi Bir Eğitim Platformunu kurduk. İlk sempozyumumuzu Antalya'da 850, ikincisini ise yine Antalya'da 1850 katılımla gerçekleştirdik. Bugün, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde üçüncüsünü düzenliyoruz. 6 ülke ve 47 şehirden 2824 katılımcıyla, tam gün sürecek bu programda eğitimdeki yenilikleri tartışıyoruz."

Gelecek hafta Diyarbakır'da da bir sempozyum düzenleyeceklerini belirten Kalko, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir eğitim sempozyumlarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirmek, eğitimi daha çok konuşmak ve Ar-Ge'yi merkeze almak bizim temel hedefimiz. 47 şehirden eğitim girişimcileri, kurucular ve öğretmenler daha iyi bir eğitim için buraya geldiler. Eğitim, ülkemizi daha çağdaş seviyelere taşıyacak en önemli araçtır."

'21. YÜZYIL BECERİLERİ YENİ DÖNEMİN ANAHTARI'

21. yüzyıl becerilerinin önemine dikkat çeken Kalko, şu ifadelere yer verdi:

"Yaratıcılık, eleştirel düşünce, takım çalışması ve iletişim gibi beceriler, yapay zeka çağında insanı öne çıkaracak temel yetkinliklerdir. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, felsefe gibi hak ettiği değeri görmeyen dersler artık merkeze alınmalıdır."

PROF. DR. İLBER ORTAYLI: MÜZİK ZEKAYI PARLATIR

Sempozyumda 'Tarihten Günümüze Eğitim: Kadim Mirasın Geleceğe Etkisi' başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, eğitimin temel taşları olarak okuma, yazma ve müziğe dikkat çekerek şunları söyledi:

"Öncelikle çocuklara okuma yazma öğretmelisiniz. Müzik zekayı parlatır. Matematik ise bir gelişim kabiliyetidir. Ancak kavramsal temeller anlaşılmadan, sadece ezbere dayalı bir öğrenme süreci sağlıklı işlemez."

Etkinlikte ayrıca:

"Dr. Deniz Ülke Arıboğan, "Dünya'ya Daha İyi Çocuklar Bırakmak

Prof. Dr. Erhan Erkut, "Eğitim Evriliyor mu, Devriliyor mu?

Sevinç Atabay, "Geleneksel Eğitim ile YZ Buluştu mu?

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, "Sürdürülebilir İlişkiler Kurmak: Birlikteliğimizin Devamını Ne Sağlar?" başlıklı sunumlar katılımcılarla buluştu.

Sempozyum, Anadolu Ateşi'nin etkileyici dans gösterisiyle sona erdi.