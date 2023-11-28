SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu ile Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında Akyazı Altındere Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine kitap hediye etti. Topluluk üyeleri, ilkokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmasına destek olmak amacıyla her öğrenciye kitap verdi.

SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu ve Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, Akyazı Altındere Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine kitap hediye etti

SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu ile Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, Akyazı Altındere Mehmet Akif Ersoy ilkokulu öğrencilerine kitap hediye etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu ile Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu öğrencileri, Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde Akyazı Altındere Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Topluluk üyeleri, Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi'nin desteği ile ilkokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmasına destek olmak gayesiyle her ilkokul öğrencisine kitap hediye etti. - SAKARYA