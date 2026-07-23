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2 bin 190 öğrenci sahada deneyim kazandı

2 bin 190 öğrenci sahada deneyim kazandı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2025-2026 Bahar Yarıyılı'nda 2 bin 190 öğrencisini tam zamanlı mesleki eğitim için firmalara gönderdi. En çok talep otomotiv, turizm ve sağlık sektörlerinden geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında '+1 Eğitim Modeli' kapsamında 2 bin 190 öğrencisini tam zamanlı mesleki eğitim için işletmelere yönlendirdi.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak sahalarda geçirmelerini amaçlayan model doğrultusunda, Bahar Yarıyılında ön lisans düzeyinden bin 405, lisans düzeyinden ise 785 öğrenci işletmelerde yer aldı. Süreç boyunca öğrencilerin mesleki deneyim kazandığı toplam firma sayısı bin 345 olarak açıklandı. Üniversiteden yapılan bilgilendirmede, dönem boyunca firmalardan gelen talepler doğrultusunda en çok öğrenci kabul eden ilk üç sektörün sırasıyla otomotiv, turizm ve sağlık olduğu belirtildi. İşletmelerin tam zamanlı öğrenci taleplerini üniversitenin ilgili başvuru sistemi (muys.sabis.subu.edu.tr) üzerinden iletebildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, SUBÜ'nün kuruluşundan bu yana geçen 8 yıllık süreçte toplam 20 bin 427 öğrenciyi '+1 Eğitim Modeli' ile iş dünyasıyla buluşturduğu kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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