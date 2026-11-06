Solhan'da jandarma, Dilektepe İlk/Ortaokulunda trafik eğitimi verdi

Solhan'da jandarma, Dilektepe İlk/Ortaokulunda trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl Solhan'da jandarma, trafik bilinci ve kültürü için öğrencilere eğitim çalışması yaptı. Solhan Kaymakamlığı'na göre ekipler, Dilektepe İlk/Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere 'Trafik Jandarma Okul Yolunda' adlı kitap ve boyama kitapları hediye etti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri, trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin Solhan Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Ekiplerimiz trafikte farkındalığın oluşturulması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacıyla Dilektepe İlk/Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerimize 'Trafik Jandarma Okul Yolunda' adlı kitap ve boyama kitapları hediye etti" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı