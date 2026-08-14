Haberler

Söke'de Yeni Eğitim Yılı İçin Okullarda Kapsamlı Hazırlık

Söke'de Yeni Eğitim Yılı İçin Okullarda Kapsamlı Hazırlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Söke ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların fiziki ve pedagojik hazırlıkları sahada değerlendirilirken, eğitim kurumlarının yeni döneme güvenli ve eksiksiz şekilde başlaması için yürütülen çalışmalar incelendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların fiziki ve pedagojik hazırlıkları sahada değerlendirilirken, eğitim kurumlarının yeni döneme güvenli ve eksiksiz şekilde başlaması için yürütülen çalışmalar incelendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda kapsamlı hazırlık çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelindeki eğitim kurumlarının fiziki ve pedagojik hazırlıkları yerinde incelenirken, yeni döneme yönelik çalışmalar sahada değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilen saha değerlendirmelerinde, okulların yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz, güvenli ve dinamik bir başlangıç yapabilmesi için yürütülen çalışmalar ele alındı. Saha çalışmalarına Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, okul idarecileri ve eğitim çalışanları katıldı. Eğitim kurumlarında yürütülen hazırlıkların adım adım değerlendirildiği çalışmalarda, yeni dönemin sağlıklı şekilde başlaması için yapılması gereken çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü belirtildi. İlçe genelindeki eğitim yöneticileri ve eğitim çalışanlarının yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sorumluluk bilinci ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü, 200 lira birden düştü
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak

Tarihi konuşmaya saatler kaldı! 4 isim AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Enes Ünal yıllar sonra evine döndü! Getafe transferi resmen açıkladı

Yıllar sonra evine döndü! Transferi resmen açıkladılar
Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadının sonu
Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel

Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel
Giresun’u fırtına ve sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü

Fırtına ve sağanak tüm kenti vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı polis memurundan acı haber!