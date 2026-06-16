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Söke Atatürk Ortaokulu inşaatında çalışmalar sürüyor

Söke Atatürk Ortaokulu inşaatında çalışmalar sürüyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Atatürk Ortaokulu'nda çalışmalar aralıksız sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Uğurlu, okulun tamamlanmasıyla eğitim altyapısına katkı sağlanacağını belirtti.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Atatürk Ortaokulu'nda çalışmalar aralıksız sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Söke'de eğitim yatırımları kapsamında yapımı devam eden Atatürk Ortaokulu'nun inşaat çalışmalarında sona doğru yaklaşılırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat alanını ziyaret eden Uğurlu, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çeken Uğurlu, okulun tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. İnşaat çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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