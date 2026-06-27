Haberler

Minik Öykü karnesine kavuştu, gözyaşları sevince dönüştü

Minik Öykü karnesine kavuştu, gözyaşları sevince dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde sivil kıyafetle geldikleri gerekçesiyle karnelerini alamadığı iddia edilen 35 öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ailelerle görüşmesi sonrası karnelerine kavuştu. 7 yaşındaki Öykü Gün'ün gözyaşları, karnesinin evine getirilmesiyle sevince dönüştü.

Adana'nın Feke ilçesinde sivil kıyafetle okula geldikleri gerekçesiyle karnelerini alamadıkları iddia edilen 35 öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ailelerle görüşmesinin ardından karnelerine kavuştu. İlk karnesini alamadığı için gözyaşı döken birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Öykü Gün'ün gözyaşı, karnesinin evine getirilmesiyle sevince dönüştü.

Gedikli Mahallesi'nde yaşayan ve mahalleye yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Süphandere İlk ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören 35 öğrencinin, karne günü sivil kıyafetle okula geldikleri gerekçesiyle karnelerini alamadığı iddia edilmişti. Ailelerin yaşanan duruma tepki göstermesinin ardından İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı olay sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul yönetimiyle görüşerek öğrencilerin karnelerinin evlerinde teslim edilmesini sağladı.

Birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Öykü Gün'ün ve ailesinin yaşadığı üzüntü, karnesinin evine getirilmesiyle mutluluğa dönüştü. Minik Öykü, öğretmeninin karnesinde yer alan görüşlerini büyük bir heyecanla okudu.

Öykü Gün'ün karnesinde öğretmeni tarafından, "Sorumluluklarını biliyorsun, derslerinde başarılısın. Arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşadığın olabiliyor. Empati yeteneğini geliştirmeni tavsiye ederim. Tatilde bol bol eğlenmeni ve kitap okumanı dilerim" ifadeleri yer aldı. Minik Öykü, "Karnem geldi. Çok mutluyum" dedi.

"Çocuğum ilk karnesini unutmayacak bir şekilde aldı"

Minik Öykü'nün babası Seyfullah Gün, "Konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taşımamızın ardından okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenimiz evimize geldi ve kızımıza karnesi verildi. Diğer çocuklar da karnelerini almışlar" diye konuştu.

Okul yönetimine yaşanan sürecin neden bu noktaya geldiğini sorduklarını ifade eden Gün, "Bize okul idaresinin aldığı karar olduğunu söylediler. Biz de kendilerine şunu belirttik; bir yıl boyunca çocuklarımız okula düzenli ve disiplinli bir şekilde gidip gelirken, Türkiye'nin birçok okulunda öğrenciler sivil kıyafetle karne alırken, bir çocuğa karne verme noktasında sadece Feke Süphandere İlkokulu'nda mı böyle bir sorun yaşandı? Buna açıkçası ikna edici bir cevap alamadık. Karnelerimizi verip ayrıldılar" diye konuştu.

Öykü'nün annesi Nur Gün ise kızının ilk karnesini alamamasının kendisini üzdüğünü belirterek, "Kızım 7 yaşında ve birinci sınıfa gidiyor. Karne önemli değil ama ilk karnesini alamaması ve bunu hayatı boyunca unutmayacak olması üzücü. Benim çocuğum üzüldü, başka çocuklar üzülmesin. Velilerle görüştük, onlar da karnelerini aldıklarını söylediler" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı

Dünya Kupası'ndan elenince sinirini gazetecilerden çıkardı
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef

Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu