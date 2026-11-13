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Sivas'ta ilçe milli eğitim müdürleri Fatih Erdoğan başkanlığında toplandı

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Sivas'ta ilçe milli eğitim müdürleri Fatih Erdoğan başkanlığında toplandı
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Sivas'ta 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Fatih Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda bakanlık projeleri, güvenlik tedbirleri, Yaşam Becerileri Atölyeleri ve MESEM'deki iş güvenliği ele alındı; ilçe müdürleri taleplerini iletti.

Sivas'ta 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısına ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmaların uygulanması, bakanlık politikaları doğrultusunda yürütülen projelerin takibi ve yürürlükteki kanun maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca; eğitim ortamlarında alınan güvenlik tedbirleri, yaşlı bakım alanında mesleki eğitim programı bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu alandaki eğitim imkanlarının değerlendirilmesi, Yaşam Becerileri Atölyelerinin kurulması ve uygulanmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ile Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ve meslek liselerindeki iş güvenliği tedbirlerinin arttırılması konuları görüşüldü.

Toplantının son bölümünde ilçe milli eğitim müdürleri, görüş, öneri ve taleplerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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