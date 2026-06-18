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Sivas'ta ÇEDES Projesi yıl sonu programıyla sona erdi

Sivas'ta ÇEDES Projesi yıl sonu programıyla sona erdi
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Sivas'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi'nin yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenlendi.

Sivas'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi'nin yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmelerine katkı sunmak amacıyla yıl boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenlendi.

Büyük ilgi gören etkinlikler, düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı. Programda, faaliyetlerin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen kurum temsilcileri, koordinatörler, öğretmenler ve görevlilere teşekkür edilirken, ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların gençlerin kişisel, sosyal ve manevi gelişimlerine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Kapanış programına katılan İl Müftüsü Hasan Limon, yıl boyunca etkinliklere katılarak başarılı çalışmalar ortaya koyan öğrencileri tebrik etti. Projenin yürütülmesinde katkı sağlayan kurumlara, öğretmenlere ve görevlilere teşekkür eden Limon, değerler eğitiminin gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kız öğrenciler için Moralibaba Gençlik Merkezinde, erkek öğrenciler için ise Mahmut Dökmetaş Camii yerleşkesinde ayrı ayrı gerçekleştirilen kapanış programları, çeşitli etkinlikler ve ikramların ardından sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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