Haberler

Sivas'ta bilim rüzgarı esti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) Bilim Fuarı açıldı.

BİLSEM sergi alanında gerçekleştirilen fuarın açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Erdoğan, 8'i tasarım, 9'u ise araştırma projesi olmak üzere toplam 17 projenin yer aldığı stantları ziyaret ederek öğrencilerin bilimsel çalışmalarını yakından inceledi.

Deprem uyarı simülasyonu, rüzgar türbini ve elektrik üretimi, yapay zeka ve algoritma tasarımı gibi başlıklarda hazırlanan projelerin detayları hakkında öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi alan Erdoğan, "Sivas eğitim ailesi olarak eğitime yeni bir vizyon ve misyon katan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle öğrencilerimizin bilimsel proje ve çalışmalara ilgi duymasını, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmesini ve kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda geleceğimizin mimarları sevgili çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi için tüm gayretimizle çalışmaktayız." dedi.

Fuarda sergilenen projelerde emeği olan öğrenci ve danışman öğretmenleri tebrik eden Erdoğan, bir süre öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

