Sivas’ta 113 bin öğrenci ders başı yaptı

Sivas'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı, "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla başladı. İl genelinde 113 bin öğrenci ders başı yaptı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ile Cebecioğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu. Okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri ve okulun genel durumu hakkında bilgi alan Vali Şimşek, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Minik öğrencilerle tek tek tanışan Vali Şimşek, yeni eğitim öğretim yılının kendileri için başarılı ve güzel geçmesi temennisinde bulundu. Öğrencilere derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Şimşek, iyi arkadaşlıklar kurmalarını, düzenli ders çalışıp tekrar yapmalarını, kitap okumayı ihmal etmemelerini ve en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini istedi.

Çocukların güvenli ve modern ortamlarda eğitim gördüğünü belirten Vali Şimşek, "Sınıflarımız güzel, öğretmenlerimiz güzel. Okullarımız modern eğitim imkanlarıyla donatılmış durumda. Kitaplarınız devletimiz tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Bundan sonrası size kalmış. Çalışmadan hiçbir şeyin sahibi olunmuyor. 'Ben zekiyim' demek tek başına yeterli değil, mutlaka çalışmak gerekiyor. Kendinize her zaman güvenin ve çok çalışın. Bunları yaptığınız takdirde başarılı olursunuz. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin."

341 bahçe görevlisi okullarda görevine başladı

Eğitimde başarının öğretmen, öğrenci ve aile iş birliğiyle mümkün olduğunu ifade eden Vali Şimşek, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını vurguladı. Toplum Yararına Programı kapsamında ilimizde 341 bahçe görevlisinin de bugün itibari ile görevlerine başladıklarını ifade eden Vali Şimşek, okullarda gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı