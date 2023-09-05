Sivas Belediyesi 7 Bin Öğrenciye Okul ve Beslenme Çantası Hediye Etti

Sivas Belediyesi, ilkokula yeni başlayan 7 bin öğrenciye okul ve beslenme çantası hediye etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öğrencilerle bir araya gelerek çantalarını dağıttı.

Sivas Belediyesi ilkokula yeni başlayan 7 bin öğrenciye okul ve beslenme çantası hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan uygulamaya bu yılda devam edildi.

İlk kez okulla tanışan yaklaşık 7 bin öğrencinin okul ve beslenme çantaları, belediye tarafından sıralarında hazır edildi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ile Mehmetçik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek çantalarını hediye etti.

Öğrencilerle ilgilenerek sevinçlerine ortak olan Bilgin, "Geçen yıl başlattığımız uygulamayı bu sene de devam ettiriyoruz. Yavrularımızın okul heyecanını paylaşmayı, ailelerimizin de bütçesine bir nebze olsun katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.