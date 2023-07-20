Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile Şırnak'ta kursiyer sayısı 2 yılda 30 bine ulaşılması hedefleniyor. Yüzme kursunda öğrencilere suyla tanışma, karada nefes çalışmaları, suya alışma, suda nefes ve koordinasyon çalışmaları gibi yüzme basamakları öğretiliyor.

- Şırnaklı çocuklar hem yüzme öğreniyor hem eğleniyor

ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile Şırnak'ta kursiyer sayısı 2 yılda 30 bine ulaşılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında yürütülmekte olan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında yarı olimpik yüzme havuzunda öğrencilere antrenörler tarafından yüzme öğretiliyor.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursunda kursa katılan öğrencilere suyla tanışma, karada nefes çalışmaları, suya alışma, suda nefes ve koordinasyon çalışmaları, kenardan uzaklaşma, ayak çalışmaları, ayak tahtası ile çalışma, ayak tahtası ile kol çalışması, kol ve nefes koordinasyonu çalışması gibi yüzme basamakları öğretiliyor.

Yüzme Antrenörü Hasan Çelik, her sene olduğu gibi bu sene de, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle çocuklara yüzme öğrettiklerini, geçen sene olan 10 bin hedeflerini tutturduklarını söyledi.

Bu seneki hedeflerinin 20 bin kişiye ulaşmak olduğunu belirten Çelik, "Haftanın 6 günü kız ve erkeklere yüzme eğitimi veriyoruz. Ülkemizde dört tarafımız denizlerle çevrili ki ve hala boğuma vakaları devam ediyor. Burada bakanlığımızın amacı, bütün çocuklarımıza yüzme eğitimi verebilmek. Sayılarımız her gün, hafta, ay artıyor" dedi.

Olabildiğince kurslara başvuran öğrenceleri almaya çalıştıklarını ifade eden Çelik, "Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımızın merkez ve ilçelerde çocuklarını yüzme kurslarına kayıt yapmalarını istiyoruz. Biz burada antrenör sayısı olarak yeteri seviyedeyiz. Öğrencilerimiz bize gelsinler biz yüzme öğretelim, artık boğulma olmasın. Başarılı öğrencilerimizi seçip yarışmalara gönderiyoruz. Milli takıma hazırlıyoruz. Performans sporcularımız var, onları her sene ana lige, federasyon yarışlarına gönderiyoruz" diye konuştu.

Yüzme kursuna katılan Barışay Kandemir, 3 sene önce kursa başvurduğunu kaydetti. Yüzme bilmediğini aktaran Kandemir, "Artık yüzme biliyorum. Performans grubuna seçildim. Haftanın 6 günü kursa geliyoruz. Yarışma takıma seçildim. Daha çok çalışıp, daha çok başarılı olup milli takıma seçilmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.