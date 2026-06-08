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Şehit PÖH Ali Karapınar’a adanan kütüphane açıldı

Şehit PÖH Ali Karapınar’a adanan kütüphane açıldı
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Şehit özel harekat polisi Ali Karapınar adına, Şırnak Anadolu Lisesinde Kütüphane açıldı.

Şehit özel harekat polisi Ali Karapınar adına, Şırnak Anadolu Lisesinde Kütüphane açıldı.

Şırnak Merkez'de bulunan Şırnak Anadolu Lisesi, "Kitaplar Birleştirir, Kitaplar İyileştirir" Projesi kapsamında yeni kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine Şırnak Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi katılarak kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Çiftçi, "Şırnak Anadolu Lisesinin yapmış olduğu bu kütüphaneden öğrencilerin en iyi şekilde istifade edeceklerini umuyoruz. Kitaplar Birleştirir, Kitaplar İyileştirir Projesi hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Programda özel harekat polisleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin piyano performansı ilgiyle izlenirken, müzik öğretmeni tarafından seslendirilen "Çanakkale Şarkısı" salonda duygusal anlara sahne oldu ve katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Şehit PÖH Ali Karapınar Kütüphanesi adıyla hizmete açılan kütüphane, öğrencilerin kullanımına sunuldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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