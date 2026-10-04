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Şırnak AFAD, Uludere'de kadınlara afet farkındalık eğitimi verdi

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Şırnak AFAD, Uludere'de kadınlara afet farkındalık eğitimi verdi
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Şırnak AFAD, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit Beldesi'ndeki ADEM'de eğitim gören kadınlara afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde afet öncesi tedbirler, deprem anında doğru davranış, tahliye ve toplanma alanı uygulamaları gösterildi.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve risklerin afet öncesinde azaltılması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit Beldesinde, Uzungeçit Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören kadınlara yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. AFAD ekipleri tarafından verilen eğitimde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem sırasında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı çalışmalara geçildi. Eğitim kapsamında katılımcılara afet farkındalığı, deprem anında doğru davranış, tahliye ve toplanma alanı uygulamaları gösterildi. Katılımcılar, bina tahliyesinin ardından belirlenen güvenli toplanma alanında bir araya gelerek uygulamayı tamamladı.

Şırnak AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, modern afet yönetiminin yalnızca afet sonrasında gerçekleştirilen müdahalelerden oluşmadığı vurgulandı. Afet meydana gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınması ve mevcut risklerin azaltılmasının büyük önem taşıdığı belirtilirken, afet yönetiminin hazırlıklı olma, acil müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma aşamalarından oluşan döngüsel bir süreç olduğu ifade edildi.

AFAD tarafından verilen eğitimlerle, vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve olası acil durumlara daha hazırlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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