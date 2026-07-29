Haberler

Sinop Üniversitesi’nde tanıtım ve tercih günleri başladı

Sinop Üniversitesi’nde tanıtım ve tercih günleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Üniversitesi tarafından üniversite adaylarına yönelik düzenlenen "Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliği başladı.

Sinop Üniversitesi tarafından üniversite adaylarına yönelik düzenlenen "Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliği başladı.

Etkinlik kapsamında aday öğrenciler ve aileleri, üniversitenin akademik birimleri, eğitim imkanları, sosyal yaşamı ve tercih süreci hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı bulacak. Tanıtım stantları, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Aşıklar Caddesi Yelken Kulübü Köşesi'nde her gün 18.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Program kapsamında ayrıca 4-6 Ağustos tarihleri arasında Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım günleri ise 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite yönetimi, aday öğrencilerin kampüsü yakından tanıyabilmesi amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'ndan Öğrenci Yaşam Merkezi'ne ücretsiz servis hizmeti sağlanacağını duyurdu.

Sinop Üniversitesi yetkilileri, tercih dönemindeki tüm aday öğrencileri ve ailelerini tanıtım etkinliklerine davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor

Veliaht Prens'in resmi törendeki hareketi kısa sürede gündem oldu
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler

Operasyonlarda ele geçirildiler: Hepsi böyle sergilendi
ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı
Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Ayağının tozuyla galaya katıldı, gören dönüp bir daha baktı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Hacı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz