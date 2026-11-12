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Sinop'taki projede tiyatroya uyarlanan 11 eser MEB onaylı yardımcı kitap oldu

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Sinop'taki projede tiyatroya uyarlanan 11 eser MEB onaylı yardımcı kitap oldu
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Sinop'ta yürütülen “Destanlarımızı Sahneliyoruz” projesinde öğretmenlerce tiyatroya uyarlanan 11 metni içeren kitap, MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun 2 Kasım 2026 tarihli kararıyla ortaöğretimde yardımcı kitap kabul edildi. Öğrenciler, destanlardan uyarlanan bu metinleri sahneleyebilecek.

Sinop'ta hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi kapsamında öğretmenler tarafından tiyatroya uyarlanan 11 eseri içeren kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında yardımcı kitap olarak kabul edildi.

Sinop'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi kapsamında hazırlanan 11 tiyatro metnini içeren eser, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında yardımcı kitap olarak kullanılmak üzere kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında Türk tarihinin ve kültürünün önemli destanları öğretmenler tarafından tiyatroya uyarlandı. Öğrencilerin sahne performanslarıyla hayat bulan eserler, kitap haline getirilerek eğitim materyaline dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2 Kasım 2026 tarihli kararıyla yardımcı kitap olarak kabul edilen eserde, 11 tiyatro metni yer aldı.

Kitapta Leyla ile Mecnun, Yunus Emre, Köroğlu, Battal Gazi, Sarı Saltuk, Kerem ile Aslı, Oğuz Kağan, Satuk Buğra Han, Manas, Ergenekon ve Deli Dumrul anlatılarının tiyatro uyarlamaları bulunuyor. Bu eserler, ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler tarafından sahnelenebilecek.

Proje kapsamında Köroğlu dışındaki tiyatro metinlerinin, anonim hikayelerden yola çıkılarak öğretmenler tarafından özgün senaryolar halinde hazırlandığı belirtildi. Köroğlu uyarlamasında ise Ahmet Kutsi Tecer'in 1941 yılında kaleme aldığı "Koçyiğit Köroğlu" eserinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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