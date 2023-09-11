Sinop'ta Üniversite Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop'ta yeni akademik yıl öncesi gerçekleştirilen Üniversite Güvenlik Toplantısı'nda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Sinop'ta yeni akademik yıl öncesi "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı" Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Özarslan, öğrencilerin güvenlik ve huzurlu bir akademik yıl geçirmesi için çalıştıklarını söyledi.

Özarslan, "Yüksek öğrenimde huzurlu bir akademik yıl geçirilmesi, üniversite öğrencilerinin özgür bir ortamda esenlik içerisinde eğitim görmesi, barınma, ulaşım ve güvenlik sorunlarının yaşanmaması için Rektörümüzün ve ilgili kurum müdürlerimizin de katılımıyla Üniversite Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdik." dedi.

Toplantıda, Sinop Üniversitesi kampüslerinde eğitimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, öğrencilerin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkabilecek muhtemel olayların önlenmesi, ortaya çıkabilecek huzursuzluklara ve meydana gelebilecek müessif olayların önlenebilmesi amacıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Ayrıca, üniversite eğitimine yeni başlayacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere rehberlik edilmesi, bu konuda üniversite bünyesinde destek birimi kurulması, güvenlik kameralarının güncellenmesi, öğrencilerin üniversite, kampüs yerleşkelerine ve yurtlara kolay ve hızlı ulaşımını sağlamak amaçlı toplu taşıma sefer sayılarının artırılması, güvenlik personelinin eğitimi gibi konular ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Toplantıya, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve Sinop Üniversitesi Genel Sekreteri Şenol Metin katıldı.