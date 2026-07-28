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Sinop’ta Eğitim Yılı Hazırlıkları: Müdür Cebeci’den Okul Ziyareti

Sinop’ta Eğitim Yılı Hazırlıkları: Müdür Cebeci’den Okul Ziyareti
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Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okullardaki bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu ve Borsa İstanbul Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret eden Cebeci, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlara kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okullarda yürütülen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul binalarındaki fiziki durumları ve devam eden tadilat çalışmalarını incelemek üzere saha ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler kapsamında TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu ile Borsa İstanbul Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesini giden Cebeci, okul yöneticilerinden yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Öğrencilerin yeni döneme daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda başlaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, "Öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz hazırlıklar, planlanan takvim doğrultusunda titizlikle devam ediyor" dedi.

İncelemelerin ardından okul idarecileri ve görevli personelle bir süre görüşen Cebeci, yeni eğitim döneminin sorunsuz şekilde başlaması için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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