Sinop'ta öğrencilerden öğretmenlere çiçek

Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine çiçek takdim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, "Öğretmene silah değil, çiçek uzatılır" ve "Vatanı korumak çocukları korumaktan başlar" mesajlarıyla öğretmenlerine çiçek vererek farkındalık oluşturdu. Duygusal anların yaşandığı program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik sonrasında Önder Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy ile yönetim kurulu üyeleri, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Görüşmede eğitim faaliyetleri, öğrencilere yönelik çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, eğitimin niteliğinin artırılması ve gençlerin daha donanımlı yetişmesi adına ortak projelerin çoğaltılması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, gençlerin sergilediği duyarlı davranıştan memnuniyet duyduklarını belirterek eğitim camiasıyla gurur duyduklarını ifade etti. - SİNOP

