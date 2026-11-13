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Sinop'ta Modüler Aile Eğitim Programı'nda velilere aile içi iletişim anlatıldı

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Sinop'ta Modüler Aile Eğitim Programı'nda velilere aile içi iletişim anlatıldı
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Sinop'ta anaokulu velilerine yönelik Modüler Aile Eğitim Programı'nın üçüncü oturumu tamamlandı. İŞGEM'deki oturumda velilere Aile İçi İletişim modülü kapsamında etkin dinleme ve kendini doğru ifade etme bilgileri verildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Modüler Aile Eğitim Programı" kapsamında anaokulu velilerine yönelik eğitim sürecinin üçüncü oturumu tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yapılandırılmış bir eğitim içeriği olarak uygulanan program doğrultusunda, Sinop'ta öğrenim gören anaokulu öğrencilerinin velilerinden oluşan gruba eğitim verildi.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde yer alan Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Salonu'nda gerçekleştirilen ve katılımcıların aktif rol aldığı etkileşimli eğitimin üçüncü oturumunda "Aile İçi İletişim" modülü işlendi. Eğitim kapsamında velilere; sağlıklı iletişimin gereksinimleri, iletişim engelleri, etkin dinleme ve kendini doğru ifade etme becerileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, aile içi iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı aile ilişkilerini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitim çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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