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Sinop Üniversitesi'nde Geleceğin Meslekleri Söyleşisi

Sinop Üniversitesi'nde Geleceğin Meslekleri Söyleşisi
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Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Milli Teknoloji Atölyesi Lise Yaz Okulu öğrencileri için 'Geleceğin Meslekleri-II' söyleşisi düzenledi. Etkinlikte siber güvenlik, yapay zeka, yazılım ve yenilenebilir enerji gibi alanlar ele alındı

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Milli Teknoloji Atölyesi Lise Yaz Okulu öğrencilerine yönelik "Geleceğin Meslekleri-II" söyleşisi düzenlendi.

Bilim İletişimi Ofisi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gül Uslu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Doç. Dr. Mehmet Onur Karaağaç ile Arş. Gör. Fatih Aktürk öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide siber güvenlik, yapay zeka, yazılım ve bilgisayar mühendisliği ile yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji sistemleri mühendisliği gibi geleceğin öne çıkan meslek alanları ele alındı. Katılımcılara, teknoloji odaklı kariyer fırsatları ve güncel bilimsel gelişmeler hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleceğin mesleklerine ilişkin merak edilen sorular da uzman akademisyenler tarafından yanıtlandı. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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