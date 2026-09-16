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Sinop’ta "Gazze: Bilim, Hakikat ve İnsan" söyleşisi

Sinop’ta 'Gazze: Bilim, Hakikat ve İnsan' söyleşisi
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Sinop’ta düzenlenen söyleşide, Gazze’de savaşın eğitim, bilimsel çalışmalar ve akademik yaşam üzerindeki etkileri ele alındı.

Sinop'ta düzenlenen söyleşide, Gazze'de savaşın eğitim, bilimsel çalışmalar ve akademik yaşam üzerindeki etkileri ele alındı.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Uluğ Bey Etkinlik Atölyesi'nde " Gazze : Bilim, Hakikat ve İnsan" başlıklı söyleşi düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Kurtuluş'un moderatörlüğündeki söyleşide, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musab Hamod, Gazze Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Burslar ve Üniversite İşleri Dairesi Müdürü Dr. Ahmed Baraka ile Dr. Muhammed Ebü Neda konuşmacı olarak yer aldı.

Programda, 7 Ekim 2023 öncesinde Gazze'de eğitim ve yükseköğretimin durumu, savaşın ardından üniversitelerde meydana gelen yıkım, öğrencilerin eğitim hakkına erişimde karşılaştığı sorunlar ve akademisyenlerin yaşadığı güçlükler anlatıldı.

Söyleşide ayrıca Gazze'deki eğitim kurumlarının yeniden inşa edilmesi, yükseköğretimin yeniden işler hale getirilmesi ile öğrenci ve akademisyenlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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