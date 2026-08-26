Haberler

Sinop'ta Z-Kütüphane Projesi Değerlendirildi

Sinop'ta Z-Kütüphane Projesi Değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde kurulması planlanan Z-Kütüphane projesi için valilikte toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü, okul yönetimi ve Okul Aile Birliği üyelerinin katıldığı ziyarette, projenin detayları ve teknik donanımı ele alındı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, eğitim yatırımlarına destek vereceklerini belirtti.

Sinop'ta eğitim yatırımları kapsamında Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan Z-Kütüphane projesi ele alındı.

Valilikte gerçekleşen kabulde İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nadir Aysa, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Koca ve Başkan Yardımcısı Fatih Özcan yer aldı. Ziyarette, Sinop İl Özel İdaresi tarafından okul bünyesinde yapılması planlanan Z-Kütüphane projesinin detayları değerlendirildi. Okul Aile Birliği Başkanı Murat Koca ve yönetim kurulu üyeleri, projeye sağlanan katkı ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl da Z-Kütüphanenin teknik detayları, donanımı ve ilerleme süreci hakkında heyete bilgi verdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise eğitim yatırımlarının öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağladığını belirterek, kentte eğitim alanındaki projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ihtimali var

Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı

Icardi ortada kaldı
Batman'da 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı

27 yıldır böylesi görülmedi! Parasını altına yatıranlar dikkat

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti