Sinop'ta çocuklar eğlenerek sağlıklı yaşamı öğreniyor

Sinop'un Erfelek ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri, Yunus Emre Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Program kapsamında öğrencilere düzenli hareket etmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, günlük fiziksel aktivitenin gerekliliği ve sporun yaşam boyu alışkanlık haline getirilmesinin önemi anlatıldı.

Etkinlikte teorik bilgilendirmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımını sağlamak amacıyla koşu yarışı da düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışta öğrenciler hem eğlendi hem de spor yapmanın keyfini yaşadı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Yetkililer, programın amacının çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı, aktif ve sporla iç içe bir yaşam tarzı benimsemelerine katkı sağlamak olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı