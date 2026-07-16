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Sinop'ta yükümlülere bağımlılıkla mücadele eğitimi

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Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğiyle denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik 'Bağımlılık ve İyileşme' konulu çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik "Bağımlılık ve İyileşme" konulu çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sinop Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında tedbir uygulanan yükümlüler katıldı. Programın konuşmacısı olan İstanbul Esenyurt YEDAM'da görev yapan İyileştirme Koçu (Ex-user) Engin Akbulut, bağımlılıkla mücadelede bireysel farkındalığın önemine dikkat çekti. Akbulut sunumunda, bağımlılık döngüsünün kırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması ve iyileşme sürecinde kararlılığın önemine ilişkin katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Toplantının sonunda yükümlülere moral ve motivasyon mesajı veren Akbulut, "Yalnız değilsiniz; değişim için inanmak gerek." sözleriyle bağımlılıkla mücadelede umudun ve kararlılığın önemini vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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