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Minik kursiyerler hem öğreniyor hem sosyalleşiyor

Minik kursiyerler hem öğreniyor hem sosyalleşiyor
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Sinop'un Erfelek ilçesinde Merkez Büyük Cami'nde düzenlenen yaz Kur'an kursunda çocuklara dini eğitim ve sosyal etkinliklerle verimli bir tatil imkanı sunuluyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde Merkez Büyük Cami'nde düzenlenen yaz Kur'an kursu, eğitim ve sosyal etkinliklerle devam ediyor.

Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitiminin verildiği kurs kapsamında öğrenciler, çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle de bir araya geliyor. Düzenlenen etkinliklerle çocukların hem manevi gelişimlerine katkı sağlanması hem de yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, yaz Kur'an kursuna öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, etkinliklerin belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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