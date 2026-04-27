Simav'da öğrencilere trafik eğitimi
Kütahya'nın Simav ilçesinde "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Mobil Trafik Eğitim Aracı iş birliğinde eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
Simav'daki Güney Şehit Ahmet Tunç İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda, 273 öğrenci ve öğretmene trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim programının sonunda öğrencilere boyama kitabı, hikaye kitabı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - KÜTAHYA