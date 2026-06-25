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Silopi'de öğrenciler gökyüzünü inceledi

Silopi'de öğrenciler gökyüzünü inceledi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'Uzayda Ben de Varım' projesi kapsamında düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde öğrenciler ve protokol üyeleri bir araya geldi. Bilimsel farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlikte katılımcılar astronomi hakkında bilgi edindi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Uzayda Ben de Varım" Projesi kapsamında Nasra Tepesinde düzenlenen gökyüzü inceleme etkinliği, öğrencileri ve protokol üyelerini bir araya getirdi.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve eşi Seval Partal, öğrencilerle birlikte gökyüzü gözlem etkinliğine katılarak gençlerin bilim ve astronomiye olan ilgisine destek verdi. Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar, gece gökyüzünü inceleme fırsatı buldu. Bilimsel farkındalığın artırılması ve öğrencilerin uzay bilimlerine yönelik ilgisinin geliştirilmesinin hedeflendiği etkinlikte, katılımcılar gökyüzünü gözlemleyerek astronomi hakkında bilgi edindi. Yetkililer, gençlerin bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi amacıyla benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Programa Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Gökberk Sümer ve öğrenciler katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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